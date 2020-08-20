У Києві виявили ще 227 випадків коронавірусу

У Києві виявили ще 227 випадків коронавірусу

Укрінформ
У Києві за добу коронавірус виявили ще у 227 людей, померли троє інфікованих.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"За минулу добу вірус виявили в 227 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 158 киян", - зазначив Кличко.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі (39), у Святошинському (37) та в Дніпровському (31).

Серед інфікованих 114 жінок віком від 20 до 83 років, 5 дівчаток від 5 до 16 років, 104 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв та четверо хлопчиків від 2 років до 10. Захворіли, зокрема, і троє медиків, поінформував міський голова.

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Він додав, що до лікарень доправлено 37 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко також повідомив, що за минулу добу одужала 101 людина, а загалом коронавірус подолали 3585 мешканців столиці.

Від початку пандемії у Києві підтверджено 11 172 випадки захворювання на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 серпня лабораторно підтверджено 98 537 випадків COVID-19, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 2134 нові випадки.

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