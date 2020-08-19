У столиці завершили реконструкцію першої черги Пейзажної алеї.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Сьогодні перевірив, як оновили одне зі знакових місць в історичному центрі столиці - Пейзажну алею. Поки що завершили реконструкцію першої черги - від сходів до урочища Гончарі-Кожум'яки і до скульптури "Аліса в країні чудес". Пейзажну Алею облаштували в Києві близько 40 років тому. І вона вже потребувала капітального ремонту", - наголосив Кличко.

На оновленій ділянці влаштували нове гранітне покриття, оновили дощову каналізацію, облаштували систему поливу газону, встановили гранітний бортовий камінь, новенькі лави. Має тепер Пейзажна Алея і сучасне LED-освітлення та декоративну підсвічення артоб’єктів. Здійснили також ремонт підпірної стінки.

Також, за його словами, обмежили рух транспорту Алеєю - встановили автоматичні боларди з боку Десятинного провулку. "Щоб в’їжджати на Пейзажку могли тільки автівки мешканців прилеглих будинків та спецтранспорт екстрених служб. А не всі кому забажається! Розширили і вхід на Алею з боку Історичного музею і Десятинної церкви. А також зробили її більш комфортною для маломобільних груп населення", - розповів Кличко.

У Києві оновили частину Пейзажної алеї / Фото: kiev.klichko.org

Як повідомлялося, у рамках реконструкції буде розширено вхід на Пейзажну алею з боку Історичного музею і Десятинної церкви, уздовж Пейзажної алеї будуть вимощені пішохідні доріжки, розбиті газони, висаджені нові дерева, облаштована система поливу і повністю замінено освітлення. На Пейзажній алеї з’явиться зливова каналізація, і вода не буде накопичуватися на самій алеї.

Що стосується улюблених киянами артоб’єктів, то вони не зазнають жодних змін.

I етап реконструкції планувалося завершити до кінця серпня. А повністю в оновленому вигляді кияни та гості столиці побачать Пейзажну алею у наступному, 2021 році.