У Києві з’являться дві станції моніторингу повітря

Дві станції моніторингу повітря з’являться у Києві до кінця року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє депутат Київської міськради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий у Фейсбуці.

"Загалом у Києві буде створено 22 пункти моніторингу. Цьогоріч – два. На наступний рік також вже закладені кошти, так що нові станції будуть з’являтися", - зазначив Яловий.

За його словами, невдовзі перші пости, які аналізують якість повітря, будуть закуплені та встановлені у столиці.

Так до кінця 2020 року прилади будуть розміщені за адресами: вул. Каунаська, 12, Дніпровський район, (на обладнання та обслуговування виділено близько 15,6 млн гривень) та вул. Декабристів, 1, Дарницький район, (обладнання та послуги коштують 20,5 млн гривень).

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Він зазначив, що у пунктах за різними адресами обладнання буде дещо відрізнятись, однак основна «начинка» приблизно однакова. Це аналізатори для визначення концентрації речовин в атмосферному повітрі (CO, діоксиду сірки, оксидів азоту, зважених часток, формальдегіду, тощо), пробовідбірні пристрої, газові магістралі, системи збору даних, метеорологічні комплекси, а також програмне забезпечення.

Серверна частина системи моніторингу буде розміщена у центрі обробки даних Київради. А інформація з приладів буде доступна онлайн – планується її оприлюднення на сайтах Київради та КМДА (Управління екології та природних ресурсів).

"Київ – великий мегаполіс, який щосекунди забруднюється підприємствами, викидами автотранспорту, тощо. Знаючи, які речовини і де викидаються у повітря, муніципалітет зможе здійснювати заходи для очищення атмосфери. Наприклад, обмежувати рух транспорту, проводити полив вулиць чи зобов’язувати підприємства встановлювати додаткові засоби очистки", - зауважив депутат.

Як повідомлялося, Київрада підтримала проєкт змін до Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки.

До переліку заходів, які будуть включені до Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки, увійшли реконструкція та будівництво парків, розчистка та благоустрій озера Глинка. Важливим пунктом є фінансування створення міської системи моніторингу атмосферного повітря, паспортизації малих річок та водойм, розробку концепції розвитку зеленої зони міста Києва на 2020-2030 роки.