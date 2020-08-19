У Києві чоловік відкрив стрілянину по автівці поліцейських

Столичні патрульні поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у службове авто правоохоронців.

Про це інформує у Фейсбуці Патрульна поліція Києва, передає Укрінформ.

«Сьогодні зранку патрульні їхали повз зупинку "Смілянська" у Солом’янському районі. Раптово до дороги підійшов чоловік та здійснив прицільний постіл по службовому автомобілю патрульних. Інспектори зупинилися та затримали громадянина», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із собою 44-річний чоловік мав предмет, схожий на зброю, та записник з підозрілими контактами.

«Патрульні викликали затриманому медиків, оскільки його поведінка видавалася дивною, та слідчо-оперативну групу для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали раніше судимого киянина, який викрав мікроавтобус і потрапив на ньому у ДТП.