На Київщині водій влаштував стрілянину біля зупинки, поранена жінка

В Обухові, що на Київщині, чоловік влаштував стрілянину у центрі міста, поранивши 20-річну дівчину.

Про це повідомляє поліція області, передає Укрінформ.

«У місті Обухів ввечері (5 серпня - ред.) невстановлений водій на автівці синього кольору здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту, в результату чого була травмована дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби. Стрілець зник у невідомому напрямку», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, 20-річну потерпілу доправили до лікарні, лікарі в неї діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.

Як встановили правоохоронці, між двома водіями виник конфлікт на світлофорі. Один з них під час руху авто почав стріляти в бік автомобіля опонента.

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Зловмисника, 33-річного жителя Києва, затримали у столиці. Поліція у нього вилучила пістолет «Форт-12», набої, дозвільні документи. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення йому підозри. Запобіжний захід для нього обере суд.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.