На Прикарпатті під час обшуку чоловік відкрив стрілянину і погрожував гранатою

На Івано-Франківщині чоловік під час обшуку у нього погрожував правоохоронцям предметом, схожим на гранату.

Про це у Телеграм повідомляє Департамент карного розшуку Національної поліції, передає Укрінформ.

«03.08.2020 за ухвалою суду детективами слідчого управління, спільно з оперативниками Івано-Франківського регіону проводився обшук у особи, підозрюваної у вирощуванні наркотиковмістних рослин (коноплі). Негідник, розуміючи, що викриття його незаконної діяльності неминуче, у відповідь на зачитуванння ухвали здійснив два постріли з «обрізу», після чого дістав предмет, подібний на гранату Ф-1, та почав погрожувати правоохоронцям», - йдеться у повідомленні.

На місце події прибула підмога у вигляді особового складу Косівського відділу поліції. За результатами успішних перемовин чоловік здався, ніхто не постраждав, повідомили в депраменті.

Правоохоронці затримали чоловіка. Проводиться санкціонований обшук, слідчі дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 3 серпня о 12.00 до АТ "Універсал Банк" в бізнес-центр "Леонардо" зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і погрожує вибухом. Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.

Фото Нацполіції