"Столичний терорист" є громадянином Узбекистану — Геращенко

Чоловік, який погрожує підірвати бомбу у столичному ТРЦ "Леонардо", є громадянином Узбекистану і психічно неврівноваженою особою.

Про це написав у Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє Укрінформ.

"За попередньою інформацією, особою, яка погрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович , 25.03.1988 р.н. Судячи за його соціальними мережами — це психічно неврівноважена особа", - повідомив Геращенко.

За його словами, правоохоронці поки не знають, наскільки серйозні наміри цього чоловіка, та чи дійсно в нього справжня вибухівка.

"Тому наразі обрана стратегія перемовин. На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Введено в дію план спеціальної операції "Бумеранг", - поінформував заступник міністра.

Як повідомлялося, невідомий погрожує вибухом у бізнес-центр "Леонардо" у Києві, представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.

Це вже третій за останній час подібний випадок – із захопленням заручників та погрозами вибухів. Зокрема, 21 липня о 9.25 у центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Того дня близько 22-ї всіх заручників було звільнено, а підозрюваного Максима Кривоша – затримано.

Також 23 липня у Полтаві чоловік, якого підозрювали у незаконному заволодінні автомобілем, вчинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким втік на авто. Пізніше того дня, 23 липня, зловмисник, яким виявився тричі судимий Роман Скрипник, відпустив полковника Шияна.

Розшукували "полтавського терориста" Скрипника понад тиждень, його ліквідували 1 серпня у ході поліцейської спецоперації, коли він знову захопив у заручники правоохоронця, який виявив підозрюваного в одному з нежитлових будинків.