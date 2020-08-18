Київ цілодобово миють дорожніми шампунями
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Упродовж цієї доби на дорогах працює більше 50 поливомийних машин. Використовують і спецавто для миття проїжджих частин дорожніми шампунями", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що звдяки інтенсивним поливу і миттю зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах із інтенсивним трафіком.
Як повідомлялося, через спеку у Києві обмежили рух великовагового автотранспорту.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні у вівторок, 18 серпня, вдень температура повітря підніметься до 31°.
19-20 серпня у Києві очікується вночі 13-18°, вдень 27-32°, 21-22 серпня вночі 12-17°; вдень 23-28°.