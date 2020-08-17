Київ обмежив в'їзд вантажівок через спеку

У Києві із 10:00 до 22:00 обмежений в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у КК "Київавтодор" у Фейсбуці.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Як повідомлялося, у понеділок, 17 серпня, дощі з грозами пройдуть лише у Карпатському регіоні, на решті території України без опадів, повітря прогріється до 30°.