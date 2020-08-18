У Києві - 88 нових випадків COVID-19

У Києві вже 10730 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано 88 нових.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 88 людей. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 155 киян. На сьогодні в столиці вже 10730 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 47 жінок віком від 18 до 70 років та 2 дівчат – 11 і 14 років. А також 34 чоловіки віком від 20 до 79 рокiв і п’ятеро хлопців від 5 до 17 років.

За словами очільника столиці, захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужань минулої доби зафіксовано 75. Усього коронавірус подолали 3455 мешканців столиці.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 17. У Голосіївському — 13. У Святошинському та Дніпровському районів – по 11 випадків.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1 616.