У Києві проходить марш "За вільну Білорусь"

У Києві проходить марш солідарності з Білоруссю та білоруською нацією "За вільну Білорусь". Учасники заходу прямують до посольства Республіки Білорусь.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у марші беруть декілька сотень осіб.

Акція солідарності з Білоруссю розпочалась на Михайлівській площі у центрі Києві, звідти після віче учасники вирушили до посольства Республіки Білорусь. Після завершення маршу учасники проведуть акцію під будівлею посольства.

Організатори акції наголошують, що метою заходу є привернення уваги міжнародної спільноти до того, що зараз відбувається в Білорусі, та підтримка білоруської нації.

Мітинг у Києві на підтримку Білорусі фото: Укрінформ, Володимир Тарасов

Учасники маршу скандують "Жыве Беларусь" та голосно плескають у долоні, їм сигналять авто, що проїжджають повз.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб До лікарні потрапили не менше ніж 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз знаходиться у Литві.