У Києві проходить марш "За вільну Білорусь"
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у марші беруть декілька сотень осіб.
Акція солідарності з Білоруссю розпочалась на Михайлівській площі у центрі Києві, звідти після віче учасники вирушили до посольства Республіки Білорусь. Після завершення маршу учасники проведуть акцію під будівлею посольства.
Організатори акції наголошують, що метою заходу є привернення уваги міжнародної спільноти до того, що зараз відбувається в Білорусі, та підтримка білоруської нації.
Мітинг у Києві на підтримку Білорусі фото: Укрінформ, Володимир Тарасов
Учасники маршу скандують "Жыве Беларусь" та голосно плескають у долоні, їм сигналять авто, що проїжджають повз.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.
Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб До лікарні потрапили не менше ніж 250 осіб, є загиблі.
Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз знаходиться у Литві.