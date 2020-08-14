У Києві створили координаційний центр для підготовки до місцевих виборів

У столиці створено міський координаційний центр для підготовки та проведення місцевих виборів чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Міський координаційний центр сприятиме виборчим комісіям у реалізації їхніх повноважень, аби процес підготовки та проведення виборів на території міста був відкритим та прозорим", - йдеться у повідомленні.

Координаційний центр очолив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

«Роботу міського координаційного центру забезпечуватиме апарат КМДА. Центр створений для координації дій структурних підрозділів КМДА, райдержадміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій під час підготовки та проведення місцевих виборів, відповідно до законодавства», – зазначив Загуменний.

До складу координаційного центру також увійшли керівництво структурних підрозділів апарату КМДА, керівники апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій, правоохоронці.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.