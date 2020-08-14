У Києві готують медзаклади другої хвилі для хворих на COVID-19 - Кличко
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Міський голова також закликав киян не нехтувати карантинними вимогами.
"Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде поширюватись вірус, тому не треба ігнорувати правила... Носіть маску в публічних місцях та в громадському транспорті, дотримуйтеся дистанції, не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком", - наголосив він.
Як повідомлялося, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. Наразі заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, становить 52,2%.
У столиці вже 10 160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Загалом в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтверджено 87 872 випадки COVID-19, зокрема за добу 1732.