У Києві готують медзаклади другої хвилі для хворих на COVID-19 - Кличко

ВладаКиєва готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірусну хворобу.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міський голова також закликав киян не нехтувати карантинними вимогами.

"Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде поширюватись вірус, тому не треба ігнорувати правила... Носіть маску в публічних місцях та в громадському транспорті, дотримуйтеся дистанції, не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком", - наголосив він.

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Як повідомлялося, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. Наразі заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, становить 52,2%.

У столиці вже 10 160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Загалом в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтверджено 87 872 випадки COVID-19, зокрема за добу 1732.