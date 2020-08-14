У Києві виявили ще 158 хворих з коронавірусом

У Києві за добу виявлено 158 нових випадків зараження коронавірусом, одна людина померла.

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"Кількість хворих у Києві збільшилась за минулу добу на 158 людей. Одна людина померла", - сказав Кличко.

Зокрема, за його словами, захворіли четверо медиків. Серед хворих 81 жінка віком від 18 до 85 років, дві дівчинки (2-ох і 16-ти років), а також 72 чоловіки віком від 18 до 91 року і троє хлопчиків віком від одного року до 12-ти.

За даними міського голови, найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі - 37, в Оболонському та Солом'янському - по 23, у Дніпровському районі – 22 випадки.

«За минулу добу одужали 38 людей. Всього коронавірус подолали 3316 мешканців Києва», - зазначив Кличко.

Таким чином, за словами міського голови, у столиці вже 10 160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус на цей час забрав життя 150 киян.

Як повідомлялось, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтверджено 87 872 випадки COVID-19, зокрема за добу 1732.