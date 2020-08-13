У Києві за добу - 133 випадки COVID-19

На сьогодні у столиці вже 10 002 підтверджені випадки захворювання на COVID-19, за добу - 133 нові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"У 133 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 149 киян", - зазначив він.

Так, серед тих, хто захворіли: 73 жінки віком від 18 до 72 років і 5 дівчаток - від 1 до 14 років, а також 53 чоловіки віком від 21 до 75 рокiв та двоє хлопчиків - 3 та 14 років. Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 38, у Солом’янському – 19 та в Деснянському районі – 16 випадків.

"Сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко розповсюджуватиметься вірус. Від того, як ми дотримуємося елементарних правил, наскільки ми уважні до свого здоров’я. Бережіть себе!" - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, із них за добу – 1 592.