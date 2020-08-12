Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) 12 серпня оголосило тендер на проєктні роботи для будівництва першої ділянки Київської об’їзної дороги.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков під час презентації проєкту дороги.

Перша ділянка об’їзної дороги, на проєктування якої був оголошений тендер, з'єднає траси М-06 Київ – Чоп і М-05 Київ – Одеса. Початок робіт на ній запланований на 2021 рік.

За словами Кубракова, протяжність ділянки становитиме 35,2 км, вартість її будівництва – 12 млрд грн. В цілому нова дорога навколо столиці буде побудована у формі напівкільця і матиме протяжність майже 150 км. Дорога складатиметься з 6 ділянок та сполучить траси: М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків та М-01 Київ – Чернігів. Проєкт також передбачає будівництво мостового переходу з підходами через річку Дніпро протяжністю понад 25 км, з них 5,9 км – сам міст.

Укравтодор оголосив тендер на роботи для Київської об’їзної дороги фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Повністю завершити роботи з будівництва Київської об’їзної дороги планується впродовж 5-6 років за умов стабільного фінансування, загальна вартість проєкту становить 85 млрд грн.

Кубраков розповів, що основним призначенням нової дороги є розвантаження трафіку міста Києва.

"Наші попередні розрахунки підтверджують, що 80% трафіку ми знімемо саме таким технічним рішенням", - зазначив він.

За розрахунками Укравтодору, піковий трафік на окремих ділянках нової дороги перевищуватиме 70 тис. автомобілів на добу, сумарний трафік – понад 300 тис. авто на добу.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укравтодор планує побудувати та відремонтувати 9 об'їзних шляхів загальною довжиною 101,5 км. Так, цього року буде продовжено будівництво північних об’їзних доріг Житомира та Рівного, південно-західної об'їзної дороги Полтави, південної об'їзної дороги Дніпра та об’їзної дороги міста Дунаївці (на ділянці між Чернівцями та Хмельницьким). Також у 2020 році планують розпочати будівництво північних об’їзних доріг Львова і Тернополя та об'їзних доріг міста Кобеляки в Полтавській області і міста Берегове на Закарпатті.