В Укравтодорі на цей рік запланували будівництво та ремонт 9 об’їзних доріг

У 2020 році у Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор) планують побудувати та відремонтувати 9 об'їзних шляхів загальною довжиною 101,5 км.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Facebook.

“У 2020 році Укравтодор планує будівництво та реконструкцію 9 об'їзних шляхів загальною протяжністю 101,5 км”, - йдеться у повідомленні.

Так цього року буде продовжено будівництво Північних об’їзних доріг Житомира та Рівного, Південно-Західної об'їзної дороги Полтави, Південної об'їзної дороги Дніпра та об’їзної дороги міста Дунаївці (на ділянці між Чернівцями та Хмельницьким).

У 2020 році в Укравтодорі планують розпочати будівництво: Північних об’їзних доріг Львова і Тернополя та об'їзних доріг міста Кобеляки в Полтавській області і міста Берегове.

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Цього року у відомстві підготують техніко-економічне обґрунтування та проєктну документацію для додаткових об’їзних доріг: Південно-Східна об’їзна дорога міста Дубно, Північно-Західна об’їзна дорога Хмельницького, Північна об’їзна дорога Білої Церкви, об’їзна дорога міста Стрий та об’їзна дорога міста Кременчук з мостом через р. Дніпро.