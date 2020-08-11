У столиці встановили 500 контейнерів для роздільного збору відходів

У восьми районах Києва вже встановили 500 контейнерів для зборів різних фракцій відходів – пластику (PET), скла та паперу.

Як передає Укрінформ, це зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, це контейнери типу «дзвінок» для пластику (РЕТ), скла та паперу.

«Дзвіночки» встановлені на прибудинкових територіях, що входять до зони обслуговування комунального підприємства «Київкомунсервіс». У першу чергу контейнери для роздільного збору розміщуємо там, де є запит людей на якісне та відповідальне сортування. До кінця року «Київкомунсервіс» встановить ще 500 таких баків. Таким чином, мережа роздільного збору відходів налічуватиме понад 3,6 тис. баків – як для окремих ресурсоцінних матеріалів, так і для сухої та вологої фракції», – зауважив Пантелеєв.

Заступник голови КМДА наголосив, що контейнери мають бути доступними для кожного жителя міста. Жителі, які прагнуть сортувати сміття, можуть подати звернення на встановлення контейнерів біля їхнього будинку за посиланням.

Нараз комплекти встановлено у таких районах: Дарницькому – 107, Дніпровському – 104, Деснянському – 112, Оболонському – 96, Шевченківському – 38, Подільському – 36, Печерському – 12, Голосіївському – 9.

У КМДА додали, що у Києві придбали 1000 нових контейнерів для роздільного збору відходів, що поступово встановлюють в усіх районах міста. Контейнери також розміщують у парках Києва.

Фото: пресслужба КМДА