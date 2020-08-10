Київхліб не закриватиме виробництво на карантин

Компанія «Київхліб» працює в штатному режимі і не закриватиме на карантин інші виробничі майданчики, крім пекарні №8, у співробітників якої виявили COVID-19.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії, про це повідомила виконуюча обов'язки голови правління ПрАТ “Київхліб” Олена Корінь.

«Дійсно, під час планового тестування, яке компанія проводить власним коштом, було виявлено 37 випадків захворювання. Ми щодня проводимо медогляд усіх співробітників. І вчасно виявлені випадки захворювання – результат такої комплексної роботи", - сказала вона.

За словами керівниці, пекарню №8 закрито на карантин. Там проводяться дезінфекційні заходи. Хворі, які мали мінімальні симптоми, залишалися вдома уже протягом кількох днів – відповідно до вимог МОЗ. Усі контактні особи перебувають на самоізоляції.

"Ми також проводимо додаткову до планової дезінфекцію на інших виробничих майданчиках. Всі підрозділи працюють у штатному режимі і мають резерви для виконання замовлень торгівельних мереж на продукцію, яку виробляє пекарня №8", – відзначила вона.

Олена Корінь також наголосила, що завдяки безконтактній автоматизованій технології виробництва продукція компанії залишається максимально безпечною для споживачів.

За її словами, Київхліб від початку пандемії відповідально підійшов до організації всіх виробничих процесів, відповідно до вимог МОЗ України, та додатково запровадив власний екстрений протокол заходів безпеки. Надалі контроль дотримання цього протоколу буде посилено.

«Завдяки автоматизації виробничих процесів та безконтактній технології випікання хліба, продукція, вироблена компанією, є безпечною для споживачів. Ми від початку карантинних заходів перевели всі цехи на виробництво продукції виключно в упаковці. Компанія посилила контроль за виробництвом, зокрема, збільшила кількість станцій для дезінфекції рук безпосередньо на виробництві, обсяг дезінфікуючих засобів у лабораторіях, офісах та інших виробничих приміщеннях», – додала Корінь.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві зафіксували спалахи коронавірусу на підприємстві "Київхліб". Цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію. Всі хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції.