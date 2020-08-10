Над Києвом - грозовий фронт, оголосили "жовтий рівень" небезпеки
Укрінформ
У Києві прогнозують грозу та зливи, оголошено "жовтий рівень" небезпеки.
З огляду на це гідрослужба "Київавтодору" працює у посиленому режимі. Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Фейсбуці.
"Гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Маємо 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди", – наголосили в Київавтодорі.
Зокрема, очікуються пориви вітру 18-24 м/c, можливий град.
Комунальники закликали водіїв бути обачними на дорогах.
У разі виявлення місць підтоплень просять звертатись до цілодобової диспетчерської служби за тел.: 284-74-19.