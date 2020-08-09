З понеділка спека почне відступати, місцями — дощі й грози

В Україні у понеділок, 10 серпня, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, температура вдень становитиме від 23° до 32° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«10 серпня мінлива хмарність. У західних, північних та більшості центральних областей вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 17-22°, вдень 29-32°.

У наступні два дні, 11-12 серпня, збережеться мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень 11 серпня у західних, північних, центральних та Харківській областях, 12 серпня у південних, східних областях і в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 13-18°, у південній частині до 22°; вдень у південних, східних областях та на Закарпатті 27-32°, на решті території 23-28°, 12 серпня у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Упродовж 13-14 серпня синоптики обіцяють в Україні без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у південних областях вночі 12-18°, вдень 24-29°.

У Києві та області 10 серпня мінлива хмарність, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 25-27°; по області вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Водночас 11-12 серпня в Києві буде опадів. Лише вдень 11 серпня місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Температура 11 серпня вночі 13-18°, вдень 23-28°; 12 серпня вночі 10-15°, вдень 20-25°.

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Суха погода збережеться у столиці й 13-14 серпня. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.