Через ситуацію з Bolt Кличко закликає Раду врегулювати використання електросамокатів

Мер Києва Віталій Кличко закликає Верховну Раду внести зміни до законодавства та врегулювати правила використання електросамокатів як виду транспорту. Таку необхідність він пояснює запуском компанією Bolt сервісу прокату, який він вважає незаконним.

Як передає Укрінформ, про це Кличко написав у Фейсбуці.

"Рух такого виду "транспорту", як електросамокати, не врегульований чинним законодавством...Тому я офіційно звертаюся до депутатів Верховної Ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах", - написав Кличко.

Він зауважив, що виникають такі питання: де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, велосипедних доріжках? За якими правилами щодо швидкості, світлових позначень, з якого віку дозволено користуватись таким транспортом? "Адже йдеться про безпеку руху, про здоров'я і життя всіх його учасників – тих, хто на самокатах, автомобілістів, велосипедистів, мотоциклістів, пішоходів. Дати відповіді і врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух", - додав Кличко.

Мер Києва також звернув увагу, що у столиці мешкає понад 3 мільйони людей і взаємовідносини в суспільстві, господарча та підприємницька діяльність прописані в законах і правових актах, а один із обов’язків місцевої влади – слідкувати за дотриманням таких правил.

Кличко наголосив, що діяльність компаній у наданні послуг з прокату має бути узгоджена з містом, бо пункти прокату (чи місця, де можна взяти або залишити електросамокат) розташовані на території міста. "І не може будь-хто прийти і просто за бажанням надавати послуги, за які не несе жодної відповідальності. Про який порядок і правопорядок можна говорити в такій ситуації? Чому одні повинні працювати за правилами, а інші – ні?" - пояснив Кличко.

Мер також закликав компанію Bolt працювати виключно в правовому полі і усвідомлюючи відповідальність за законність і безпеку послуг.

Кличко додав, що розуміє необхідність розвитку міста та бізнесу, зокрема того, що пропонує послуги екологічного транспорту. Водночас він наголосив, що робота всіх підприємств і всіх підприємців має бути цивілізованою і законною, тим більше, коли йдеться про безпеку, здоров’я і життя людей.

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Як повідомляв Укрінформ, компанія Bolt 7 серпня запустила у Києві сервіс прокату електросамокатів. 8 серпня Кличко заявив, що Bolt розмістила пункти прокату електросамокатів в Києві без узгодження з міською владою і закликав компанію прибрати їх.

У відповідь 9 серпня компанія Bolt заявила, що прокат електросамокатів не заборонений в Україні, тож у київської влади немає підстав вимагати від бізнесу отримувати на це дозвіл.

Фото: Bolt