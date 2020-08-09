Через ситуацію з Bolt Кличко закликає Раду врегулювати використання електросамокатів
Як передає Укрінформ, про це Кличко написав у Фейсбуці.
"Рух такого виду "транспорту", як електросамокати, не врегульований чинним законодавством...Тому я офіційно звертаюся до депутатів Верховної Ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах", - написав Кличко.
Він зауважив, що виникають такі питання: де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, велосипедних доріжках? За якими правилами щодо швидкості, світлових позначень, з якого віку дозволено користуватись таким транспортом? "Адже йдеться про безпеку руху, про здоров'я і життя всіх його учасників – тих, хто на самокатах, автомобілістів, велосипедистів, мотоциклістів, пішоходів. Дати відповіді і врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух", - додав Кличко.
Мер Києва також звернув увагу, що у столиці мешкає понад 3 мільйони людей і взаємовідносини в суспільстві, господарча та підприємницька діяльність прописані в законах і правових актах, а один із обов’язків місцевої влади – слідкувати за дотриманням таких правил.
Кличко наголосив, що діяльність компаній у наданні послуг з прокату має бути узгоджена з містом, бо пункти прокату (чи місця, де можна взяти або залишити електросамокат) розташовані на території міста. "І не може будь-хто прийти і просто за бажанням надавати послуги, за які не несе жодної відповідальності. Про який порядок і правопорядок можна говорити в такій ситуації? Чому одні повинні працювати за правилами, а інші – ні?" - пояснив Кличко.
Мер також закликав компанію Bolt працювати виключно в правовому полі і усвідомлюючи відповідальність за законність і безпеку послуг.
Кличко додав, що розуміє необхідність розвитку міста та бізнесу, зокрема того, що пропонує послуги екологічного транспорту. Водночас він наголосив, що робота всіх підприємств і всіх підприємців має бути цивілізованою і законною, тим більше, коли йдеться про безпеку, здоров’я і життя людей.
Як повідомляв Укрінформ, компанія Bolt 7 серпня запустила у Києві сервіс прокату електросамокатів. 8 серпня Кличко заявив, що Bolt розмістила пункти прокату електросамокатів в Києві без узгодження з міською владою і закликав компанію прибрати їх.
У відповідь 9 серпня компанія Bolt заявила, що прокат електросамокатів не заборонений в Україні, тож у київської влади немає підстав вимагати від бізнесу отримувати на це дозвіл.
Фото: Bolt