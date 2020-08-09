Вolt відповіла на вимогу Кличка прибрати столичний прокат самокатів

Прокат електросамокатів не заборонений в Україні, тож у київської влади немає підстав вимагати від бізнесу отримувати на це дозвіл.

Так на заяву мера Києва Віталія Кличка про те, що відкриття прокату електросамокатів не було погоджено, відповіла компанія Bolt, а сам текст заяви був надісланий виданню LIGA.net.

У компанії підкреслили, що за Конституцією діє принцип "все, що прямо не заборонено законодавством, дозволено". Заборони на продаж, прокат та управління электросамокатами в законодавстві України немає, зазначають в Bolt.

У заяві сказано, що концепція сервісу не передбачає спорудження стаціонарних місць для паркування, користувачі можуть залишати самокати в певних місцях, де їх знайдуть інші клієнти, згідно з правом користуватися громадським простором міста.

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Влада Києва не може вимагати від бізнесу отримувати погодження та дозволи, які не передбачені законодавством, нагадують у Bolt, посилаючись на закон про перелік документів дозвільного характеру у сфері госпдіяльності.

Також в Bolt стверджують, що компанія сприяє розробці законопроєктів, які встановлювали б правила безпеки руху на особистому легкому електротранспорті. На цей час такі правила не закріплені в законодавстві.

Як повідомлялося, компанія Bolt 7 серпня запустила в Києві сервіс прокату електросамокатів. На наступний день мер столиці Віталій Кличко заявив, що Bolt розмістила пункти прокату електросамокатів в Києві без узгодження з міською владою і закликав компанію прибрати їх.