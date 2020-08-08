Кличко закликає Bolt прибрати незаконний прокат електросамокатів

Компанія Bolt розмістила пункти прокату електросамокатів у Києві без погодження з міською владою.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці. Рух цього виду «транспорту» не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг", - написав Кличко.

Читайте також: Bolt почав безкоштовно перевозити лікарів у Києві та Львові

Він зазначив, що до КМДА надійшли пропозиції на проведення інвестиційного конкурсу на розміщення пунктів прокату електросамокатів – за принципом велопрокату. Однак цей конкурс буде проведений лише після внесення відповідних змін до законодавства України про дорожній рух.

"Тому я закликаю компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату. І дотримуватися чинного законодавства. Інакше міські служби будуть змушені прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами", - наголосив міський голова.

Як повідомлялося, компанія Bolt 7 серпня запустила у Києві сервіс прокату електросамокатів.