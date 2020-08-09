У Києві цими вихідними проходить перший Петлюрівський суботник

На Замковій горі у Києві 8-9 серпня проходить перший Петлюрівський суботник з упорядкування місця поховання козаків 1-го Українського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Захід проводиться з ініціативи відділу "Музей Української революції 1917–1921 років" Національного музею історії України, повідомляє Укрінформ.

"Нині могила богданівців занедбана, потребує належної меморіалізації та облаштування території", - зазначають у музеї.

У 103-ю річницю від дня поховання козаків-богданівців, 12 серпня, на могилі відбудеться урочиста церемонія за участю військових, представників наукової, культурної та патріотичної громадськості.

Читайте також: МЗС хоче залучити дипломатів до Всесвітнього дня прибирання

Створення 1-го Українського козацького полку імені гетьмана Богдана Хмельницького було проголошено 1 травня 1917 року в Києві. Ця подія започаткувала українізацію військових частин в російській армії.

8 серпня на станції Пост-Волинський на ешелон богданівців, що вирушив з Києва на російсько-німецький фронт, напали російські кірасири та донські козаки. Унаслідок атаки загинуло 16 українських військовиків та понад 50 було поранено. 12 серпня відбувся похорон загиблих, зорганізований на урядовому рівні. Жалобну процесію очолював голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський.

За часів Української революції 1917–1921 років місце поховання козаків-богданівців стало одним із символів боротьби за державність України.