"Прослушка" у журналіста Схем: Поліція не перевірила квартиру професійним обладнанням

Національна поліція порушила у цій справі кримінальне провадження, але не перевірила помешкання спеціальною технікою для виявлення обладнання або слідів його інсталяції.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише "Радіо Свобода".

Дві оперативно-слідчі групи, які приїжджали до будинку, не були забезпечені для цього технічно, а під час здійснення огляду користувались "підручними" засобами, повідомляють журналісти програми "Схеми". Ввечері 8 серпня поліціянти "опечатали" виходи на горище з різних під’їздів будинку та залишили місце події.

"Вони користувалися "підручними" засобами. Гілочкою від дерева, що лежала на горищі, спицею, виламаною з розкладної сушарки журналіста, за допомогою них намагалися зрозуміти, що там в отворі над стелею. Зі собою в групи була хіба що викрутка", – пише у фейсбуці головна редакторка "Схем" Наталка Седлецька.

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Спочатку поліціянти провели зовнішній огляд приміщення, піднялися на горище, яке знаходиться прямо над квартирою журналіста, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву та поїхали. Вдруге експерти Нацполіції прибули також без спеціальної техніки, яка виявляє приховані засоби прослуховування.

Як повідомлялося, журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та Першого Національного) Михайло Ткач 8 серпня заявив, що помітив удома ознаки встановлення пристрою для прослуховування. Того ж дня до будинку в Києві, де знаходиться квартира журналіста Михайла Ткача, приїжджали по черзі дві оперативно-слідчі групи.

У другій половині дня 8 серпня Михайло Ткач звернувся із заявою до керівника районного відділу Нацполіції, яке займається розслідуванням цього кримінального провадження, в якій вказав на "неповноту обсягу проведення перевірки" та попросив вжити заходів для всебічної перевірки за допомогою спеціальної техніки, якою оснащена для подібних цілей Національна поліція. Журналіст та його адвокат були в райвідділку для оформлення протоколу допиту, а також додали заяву.