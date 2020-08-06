Озеро "Гарячка" на Дарниці небезпечне для киян

Озеро "Гарячка", що є золовідвалом Дарницької ТЕЦ, несе небезпеку для киян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспеції України.

Зазначається, що 6 серпня 2020 року голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований розказав представникам ЗМІ про екологічну небезпеку, яку несе озеро "Гарячка".

"Під час заходу журналісти мали можливість на власні очі побачити технічну водойму під назвою "озеро Гарячка" що є золовідвалом Дарницької ТЕЦ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, екоінспектори здійснять забори проб для подальших лабораторних аналізів, що є складовою комплексної перевірки Дарницької ТЕЦ.

Мальований зауважив, що за результатами перевірки буде вирішена подальша доля Дарницької ТЕЦ: "Якщо при комплексній перевірці будуть знайдені серйозні порушення в роботі Дарницької ТЕЦ, то на підприємство буде накладено штраф, або навіть призупинено його діяльність до виправлення виявлених недоліків".

Читайте також: В Україні запрацювала найбільша ТЕС на біомасі

Як відмітили у Держекоінспекції, Дарницьку ТЕЦ було побудовано 65 років тому, і навколо була санітарна зона завширшки 1,5 км. Наразі впритул до озера "Гарячка" зведені багатоповерхівки і великий торговельний центр.

"З модернізацією ТЕЦ від використання цієї технічної водойми необхідно відмовитися, а її території рекультивувати", - відмітили в організації.

У Держекоінспекції повідомили, що інспекція розпочала перевірку Дарницької ТЕЦ 31 липня. Триватиме перевірка до 14 серпня.

Фото: l-z-foto.livejournal.com