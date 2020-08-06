У Києві щодня на штрафмайданчики відправляють близько 300 авто

Щодня у столиці переміщують до штрафмайданчиків близько 300 автівок порушників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП "Київтранспарксервіс" у Фейсбук.

"За липень ця цифра склала 5585. Силами нашого підприємства - 257 машин", - йдеться у повідомленні.

Найчастіші порушення, через які евакуюють автомобілі - паркування на велосмугах, пішохідних переходах, смугах руху громадського транспорту, перехрестях.

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У підприємстві зазначають, що залишити автомобіль у неналежному місті коштуватиме власнику близько 2000 грн.

Як повідомляв Укрінформ, за порушення правил паркування транспортних засобів у липні до міського бюджету надійшло 1,55 млн грн.