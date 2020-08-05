Віддаленні райони Києва планують “нашпигувати” бізнес-центрами та ТРЦ

Проєкт Генплану пропонує розміщувати бізнес-центри, торгівельно-розважальні комплекси та площі комерційної нерухомості переважно на лівобережжі та у віддалених районах правобережжя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Розміщення ділових і офісних бізнес-центрів, торгівельно-розважальних комплексів, об’єктів фінансової та банківської сфери, виставково-ярмаркової інфраструктури переважно здійснюватиметься на лівобережжі та у віддалених районах правобережжя", - йдеться у повідомленні.

Це, як повідомили в комунальній організації "Київгенплан", передбачено у проєкті Генерального плану міста Києва для забезпечення збалансування працезайнятості та розселення.

"На сьогодні в Києві існує потреба у розширенні ринкової інфраструктури та площ комерційної нерухомості. Планується збільшити площі сучасних логістичних центрів до 2,5-3,5 млн квадратних метрів шляхом формування територій складських комплексів, які розташовуватимуться на основних напрямках в’їздів до міста у приміській зоні. У результаті в Києві повинні сформуватися підприємницькі екосистеми, базовими елементами яких є сприятливе бізнес-середовище та інвестиційний клімат, учасники, котрі взаємодіють один з одним, та підприємницька культура", - зазначив начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.

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До 2040 року, за розрахунками розробників проєкту Генплану столиці, на малих підприємствах працюватиме близько 45% від загальної чисельності зайнятого населення у Києві; кількість малих підприємств збільшиться в 1,8 раза та досягне 400 одиниць на 10 тис. населення. Мале та середнє підприємництво мають зміцнити свої позиції не тільки в традиційних для них секторах (торгівля, транспорт), але і в високотехнологічній індустрії та сфері інновацій.