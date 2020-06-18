У Києві збудують додаткову магістраль - проєкт генплану

Проєктом Генерального плану Києва передбачено будівництво додаткової магістралі – подовження Залізничного шосе, яке розвантажить вулиці в історичній частині міста.

Про це поінформували в комунальній організації «Київгенплан», повідомляє пресслужба КМДА.

«Вулична мережа столиці потребує розвитку. У більшості європейських міст показник щільності магістральної мережі в кілька разів вищий, ніж у Києві», - зазначив начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький.

Подовження Залізничного шосе виконуватиме функцію повноцінного правобережного підходу до Дарницького мостового переходу, який, у свою чергу, розвантажить існуючі мостові переходи, зокрема Південний та міст Патона, які вже вичерпали свій ліміт пропускної спроможності.

«Наш пріоритет – це створення громадських та пішохідних зон, особливо у центрі Києва, розвиток громадського транспорту, перш за все рейкового, створення відокремлених смуг для руху громадського транспорту, розвиток веломережі. Передбачається, що з часом саме громадський транспорт відіграватиме провідну роль у перевезенні пасажирів. Але водночас не менш важливе будівництво перехоплюючих паркінгів, розв’язок, мостів, а також магістралей. Тому що 25 % населення користуються приватним автотранспортом, і для них також потрібно створити комфортні умови», – додав Броневицький.

Як повідомлялося, «Київгенплан» завершив розробку проєкту нового Генерального плану міста Києва. Матеріали проєкту нового Генплану розміщено для ознайомлення на сайті Київгенплану.

За словами начальника КО «Київгенплан» Сергія Броневицького, одразу після звершення карантинних заходів у столиці буде проведено «повноцінні громадські слухання із залученням найширших верств мешканців столиці».