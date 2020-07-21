Проєкт Генплану Києва передбачає нові громадські центри

Розробники проєкту Генерального плану міста Києва передбачили створення нових поліфункціональних зон ділової і культурної активності та спеціалізованих центрів.

Про це з посиланням на «Київгенплан» повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Створення нових центрів загальноміського значення, а також перенесення акценту розвитку центру з правого на лівий берег Дніпра має стати поштовхом до подальшої децентралізації міста. Завдяки цьому утворяться нові зони стрімкого економічного зростання за межами історичного центру, посилиться конкурентоспроможність і самодостатність районів міста, підвищиться рівень комфорту життя за рахунок наближення інфраструктури та робочих місць до місць розселення киян (ініціатива «Центр поруч з домом»), зменшиться навантаження на історичний центр».– пояснив начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький.

Зокрема, у проєкті Генплану Києва намічені:

- розвиток Лівобережного загальноміського поліфункціонального центру вздовж Броварського проспекту, біля станцій метро «Лівобережна», «Дарниця» та «Лісова»;

- створення загальноміських багатофункціональних ділових комплексів із високоякісною офісною інфраструктурою в районах просп. Бажана, озера Вирлиця на лівобережжі, Нижньої Телички, Либідської та Одеської площ, «Експоцентру» на правобережжі;

- реструктуризація комунально-промислових зон у районі Лук’янівки, Дегтярівки, Подолу з освоєнням частини територій під багатофункціональне використання;

- формування системи багатофункціональних громадсько-ділових центрів, що обслуговують мешканців прилеглих районів приміської зони та підцентрів торговельно-розважального, фінансово-готельно-офісного, спортивного спрямування на Кільцевій дорозі – з акцентуванням на виходах основних лінійних осей планувального каркаса.