Станція "Лук'янівська" працює у звичайному режимі - метрополітен

У Києві станція метро "Лук'янівська" на Сирецько-Печерській лінії працює у звичайному режимі.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

"Станція працює у звичайному режимі", - заявили в підземці.

Як повідомлялось, вранці в середу, 5 серпня, у Києві закрили один із входів до станції метро "Лук'янівська". Площа перед входом до підземки огороджена, працює поліція.

Крім того, у КП "Київпастранс" повідомили про зміну руху тролейбусу №28 через виявлення біля станції метро "Лук'янівська" підозрілого предмета.