Станція "Лук'янівська" працює у звичайному режимі - метрополітен
Укрінформ
У Києві станція метро "Лук'янівська" на Сирецько-Печерській лінії працює у звичайному режимі.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.
"Станція працює у звичайному режимі", - заявили в підземці.
Як повідомлялось, вранці в середу, 5 серпня, у Києві закрили один із входів до станції метро "Лук'янівська". Площа перед входом до підземки огороджена, працює поліція.
Крім того, у КП "Київпастранс" повідомили про зміну руху тролейбусу №28 через виявлення біля станції метро "Лук'янівська" підозрілого предмета.