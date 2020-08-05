У Києві частково закрили станцію метро "Лук'янівська"

У Києві закрили один із входів до станції метро "Лук'янівська".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Зокрема, площа перед входом до підземки огороджена, працює поліція. Укрінформ перевіряє інформацію щодо можливого замінування станції метро "Лук'янівська". Водночас КП "Київпастранс" повідомляє, що біля станції метро "Лук'янівська" знайдено підозрілий предмет. Читайте також: Поліція посилила заходи безпеки на вулицях Києва "Затримується рух тролейбусів №28 на ст. м. "Лук'янівська" (вхід зі сторони вул. Іллєнка з причини знаходження підозрілого предмета біля входу. На місце викликано поліцію м. Києва та МВС", - повідомили у "Київпастрансі".