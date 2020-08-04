Коронавірус в гуртожитку КПІ: нових випадків серед студентів не виявили

Нових випадків захворювання на COVID-19 серед курсантів і студентів КПІ не виявлено.

Пре це повідомляє Укрінформ з посиланням наінформацію КПІ ім. Ігоря Сікорського у Фейсбук.

"За вихідні нових випадків захворювання на COVID-19 серед курсантів і студентів КПІ не виявлено. Стан усіх хворих задовільний. Одного курсанта після огляду лікаря госпіталізували до військового шпиталю на дообстеження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у понеділок, 3 серпня, хворі на COVID-19 39 курсантів і 1 офіцер зробили повторні ПЛР-тести. Результати будуть відомі ввечері. 4 серпня хворі пройдуть повторне тестування.

Станом на 3 серпня загальна кількість хворих – 139.

З 23 липня усі хворі й контактні особи перебувають на ізоляції у профілакторії студмістечка і в гуртожитку №12, де виявлено спалах захворювання на COVID-19 серед курсантів та офіцерів Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації.

Кияни лікуються вдома.18 курсантів госпіталізували.

Хворі перебувають під цілодобовим контролем лікарів. Усіх осіб, які перебувають на карантині, повністю забезпечено харчуванням, питною водою та засобами індивідуального захисту.

Як повідомляв Укрінформ, у гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус. Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня.

Гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" закрили на карантин.