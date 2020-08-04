У Києві за добу – 108 хворих на COVID-19, троє померли

На сьогодні в столиці вже 8662 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу виявлено 108 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу ще на 108 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян", - сказав він.

Серед тих, хто захворіли: 53 жінки віком від 19 до 92 років та 6 дівчаток від 9 до 13 років; 46 чоловiків віком 19 до 80 років і троє хлопчиків від 1 до 15 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медпрацівників.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус подолали 3044 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 21. У Дніпровському - 18. У Печерському та Святошинському районі - по 13 випадків", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.