Поліція перевіряє повідомлення про підозрілу валізу на столичній Оболоні

У Києві поліція перевіряє інформацію про підозрілу валізу на вулиці Маршала Тимошенка.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Оболонського районного управління поліції міста Києва Діана Шутько.

«Проводиться перевірка, чекаємо на її результати», - сказала Шутько.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 липня очільник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що у столиці фактично по кожному четвертому псевдомінуванню поліція затримує осіб, які робили такі повідомлення.