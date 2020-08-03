Поліція перевіряє повідомлення про підозрілу валізу на столичній Оболоні

Поліція перевіряє повідомлення про підозрілу валізу на столичній Оболоні

Укрінформ
У Києві поліція перевіряє інформацію про підозрілу валізу на вулиці Маршала Тимошенка. 

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Оболонського районного управління поліції міста Києва Діана Шутько.

«Проводиться перевірка, чекаємо на її результати», - сказала Шутько.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 липня очільник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що у столиці фактично по кожному четвертому псевдомінуванню поліція затримує осіб, які робили такі повідомлення.

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