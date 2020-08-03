Поліція перевіряє повідомлення про підозрілу валізу на столичній Оболоні
Укрінформ
У Києві поліція перевіряє інформацію про підозрілу валізу на вулиці Маршала Тимошенка.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Оболонського районного управління поліції міста Києва Діана Шутько.
«Проводиться перевірка, чекаємо на її результати», - сказала Шутько.
Як повідомляв Укрінформ, 29 липня очільник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що у столиці фактично по кожному четвертому псевдомінуванню поліція затримує осіб, які робили такі повідомлення.