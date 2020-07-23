Рух вулицею Кіото у Києві відновили після перевірки на вибухівку
Укрінформ
Рух вулицею Кіото у Деснянському районі Києва відновлено після перевірки невідомого пакета на зупинці громадського транспорту.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
"Рух вулицею Кіото у Деснянському районі столиці відновлено. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва", - інформує пресслужба КМДА.
Як повідомляв Укрінформ, зранку у четвер на зупинці громадського транспорту в районі метро "Лісова" було виявлено пакет. Для його перевірки викликано спеціалістів, рух вулицею Кіото було перекрито.
Напередодні через невідомі валізи вибухотехніки перевіряли залізничний вокзал та площу Космонавтів у столиці. Вибухівки не виявлено.