У Києві перекрили вулицю Кіото через невідомий пакет на зупинці

У Деснянському районі Києва тимчасово обмежено рух вулицею Кіото через невідомий пакет на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

"Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру", - йдеться у повідомленні.

Наразі патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян. Патрульні очікують прибуття вибухотехніків.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні у Києві вибухотехнікі перевіряли залізничний вокзал та площу Космонавтів через валізи, які помітили громадяни.