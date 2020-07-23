У Києві перекрили вулицю Кіото через невідомий пакет на зупинці
Укрінформ
У Деснянському районі Києва тимчасово обмежено рух вулицею Кіото через невідомий пакет на зупинці громадського транспорту.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
"Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру", - йдеться у повідомленні.
Наразі патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян. Патрульні очікують прибуття вибухотехніків.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні у Києві вибухотехнікі перевіряли залізничний вокзал та площу Космонавтів через валізи, які помітили громадяни.