Вибухівки на більш як 200 об'єктах у Харкові не знайшли

Інформація про мінування 208 об’єктів у Харкові не підтвердилася.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Повідомлення про вибухівку в медичних закладах, гіпермаркетах, торгових центрах, банках Харкова, готелях, будівлях залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції 21 липня. На місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи", - йдеться у повідомленні.

Загалом поліцейські оглянули 208 об’єктів, евакуювали 720 осіб. У ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Відвід транспорту не проводився.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення.

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня у Харкові на електронну пошту правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки на 242 об’єктах міста, включаючи лікарні, ТЦ, вокзали, міжнародний аеропорт "Харків" тощо. Було оглянуто 242 об’єкти, евакуювали 506 осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявлено.