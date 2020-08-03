Групу журналістів пропустили у БЦ “Леонардо”

Групу журналістів пропустили в БЦ "Леонардо" у Києві, де чоловік погрожує вибухівкою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, вхід журналістів до приміщення бізнесцентру показали в ефірі телеканалу "Україна 24".

На місці працюють оперативний штаб МВС і СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, невідомий погрожує вибухом у БЦ "Леонардо" у Києві, представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.

Попередньо встановлено, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович, 25.03.1988 р.н., уродженець м. Самарканд, громадянин Узбекистану.

Це вже третій за останній час подібний випадок – із захопленням заручників та погрозами вибухів. Зокрема, 21 липня о 9.25 у центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Того дня близько 22-ї всіх заручників було звільнено, а підозрюваного Максима Кривоша – затримано.

Також 23 липня у Полтаві чоловік, якого підозрювали у незаконному заволодінні автомобілем, вчинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким втік на авто. Пізніше того дня, 23 липня, зловмисник, яким виявився тричі судимий Роман Скрипник, відпустив полковника Шияна.

Розшукували "полтавського терориста" Скрипника понад тиждень, його ліквідували 1 серпня у ході поліцейської спецоперації, коли він знову захопив у заручники правоохоронця, який виявив підозрюваного в одному з нежитлових будинків.