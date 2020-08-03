У районі БЦ “Леонардо” обмежили рух транспорту - проводять спецоперацію "Грім"

Через спецоперацію "Грім" у центрі Києва обмежено рух транспорту, поліція веде перемовини з чоловіком, який погрожує вибухом у відділенні банку в БЦ "Леонардо".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської поліція регулює потік автотранспорту.

Територія біля БЦ “Леонардо” огороджена. Поруч перебувають машини пожежної, швидкої, патрульні поліцейські авто.

Невідомий погрожує вибухом у бізнес-центр "Леонардо" у Києві / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня, о 12.00, до поліції зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію.

Поліція просить громадян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської задля власної безпеки.