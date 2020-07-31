У Києві за добу – 110 хворих на COVID-19

На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, за добу - 110 нових випадків.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще в 110 мешканців Києва виявили за добу коронавірус. На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 48 жінок віком від 18 до 73 років та три дівчинки – від 5 до 12 років, а також 55 чоловіків віком від 18 до 81 року та четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

Кличко повідомив що одужали за минулу добу 64 людини. Всього коронавірус подолали 2941 мешканець Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 28, Деснянському – 16, Дніпровському районі – 11 випадків", - сказав він.

Як повідомлялось, в Україні станом на 31 липня лабораторно підтверджено 69 884 випадки COVID-19, з них за добу – 1 090.

Фото: romania-insider.com