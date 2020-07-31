На Київщині - 45 випадків COVID-19 за добу, зокрема у чотирьох дітей

У Київській області підтверджено 3717 випадків захворювання на коронавірус, за добу - 45 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 31 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3717 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 327 дітей та у 587 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу підтверджено 45 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 4-х дітей віком від 7 до 16 років. З них один хворий госпіталізований та перебуває на стаціонарному лікуванні, інші 44 особи знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 683 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3034 особи.

Одужало всього 2660 осіб, з них 231 дитина віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 22 особи, у тому числі 1 дитина.

Усього за період епідемії у Київській області померло 63 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворої з підтвердженим COVID-19 (жінка, 79 років, с. Гаврилівка Вишгородського району).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7144 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 40 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 12962 контактними особами.

Як повідомлялось, в Україні станом на 31 липня лабораторно підтверджено 69 884 випадки COVID-19, з них за добу – 1 090.