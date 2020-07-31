У школах Києва щоранку співатимуть Гімн України

Київська міська рада підтримала проєкт рішення "Про започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України".

Відповідне рішення прийнято на засіданні Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таким чином, Департаменту освіти та науки КМДА доручено забезпечити обов'язкове виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України на початку кожного навчального дня та під час проведення урочистих заходів.

Зокрема, цілями та завданнями прийняття даного рішення є популяризація та виховання у мешканців Києва шанобливого ставлення та і поваги до державних символів України через започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України.

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