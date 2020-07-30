На проспекті Бандери обмежать рух

На просп. Степана Бандери у Києві частково обмежать рух із 00:00 1 серпня до 23 серпня.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

"Дорожники розпочинають ремонт нової ділянки просп. Степана Бандери: між шляхопроводом на вул. Богатирській і просп. Оболонським. Старт робіт – у ніч проти суботи. Оновлюватимуть покриття у напрямку вул. Олени Теліги", - йдеться у повідомленні.

Під час робіт рух обмежуватимуть частково.

Роботи на ділянці триватимуть орієнтовно 3 тижні.

У комунальній корпорації запевняють, що намагатимуться виконати роботи якомога швидше, та перепрошують за тимчасові незручності.