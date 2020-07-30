На проспекті Бандери обмежать рух
Укрінформ
На просп. Степана Бандери у Києві частково обмежать рух із 00:00 1 серпня до 23 серпня.
Про це повідомили у КК «Київавтодор».
"Дорожники розпочинають ремонт нової ділянки просп. Степана Бандери: між шляхопроводом на вул. Богатирській і просп. Оболонським. Старт робіт – у ніч проти суботи. Оновлюватимуть покриття у напрямку вул. Олени Теліги", - йдеться у повідомленні.
Під час робіт рух обмежуватимуть частково.
Роботи на ділянці триватимуть орієнтовно 3 тижні.
У комунальній корпорації запевняють, що намагатимуться виконати роботи якомога швидше, та перепрошують за тимчасові незручності.