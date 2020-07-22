З'їзди з Південного мосту перекриють через ремонт

У Києві обмежать рух на з'їздах з Південного мосту.

Про це з посиланням на КК "Київавтодор", повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Із 20:00 23 липня до 12:00 24 липня на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе частково обмежать рух. У рамках нічних ремонтів на Південному мостовому переході заплановано виконати поточні роботи на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що основні роботи виконають до ранкової години пік, утім обмеження можливі до 12:00.