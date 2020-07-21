Сильна злива повалила дерева і підтопила вулиці у Києві

У Києві потужна злива у вівторок спричинила підтоплення в деяких районах, повалено дерева.

Як повідомили у комунальній корпорації Укравтодор, зокрема, на перетині проспекта Перемоги і вулиці Шолуденка, на перехресті вулиць Жилянської і Старовокзальної зафіксовано підняття рівня води з колектору річки Либідь, що призвело до тимчасового застою води на проїжджій частині.

“Нині працівники гідрослужб ліквідовують підтоплення. А також чергують біля проблемних місць”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Україні прогнозують грози на заході й спеку на півдні

Для ліквідації наслідків негоди є 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

У разі виявлення місць підтоплень киян просять звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за телефоном 284-74-19.

Короткочасна злива пройшла у Києві в середині дня.