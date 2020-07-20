В Україні прогнозують грози на заході й спеку на півдні

У вівторок, 21 липня, в Україні місцями очікуються грози, температура вдень 24-33°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"21 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі у південних, вдень у західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 28-33°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 21 липня без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°. На Київщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вночі 13-18°, вдень 24-29°.

22-23 липня в Україні, крім Закарпаття і Карпат, без опадів, температура у західних та північних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°; на решті території вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°, вдень 23-28°, у південних областях 22 липня до 32°.

У Києві і столичному регіоні без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

24 липня у західних, 25 липня у північних та центральних областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Температура на півдні країни вночі 13-19°, вдень 25-31°; на решті території вночі 9-15°, вдень 22-28°, у західних, 24 липня і у північних областях 19-25°.

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У Києві і Київській області 24 липня без опадів, 25 липня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15°; вдень 24 липня 20-25°, 25 липня 22-27°.