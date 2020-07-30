Освітяни столиці пройдуть медичний огляд за кошти міста

Освітяни столиці до початку нового навчального року пройдуть медичні огляди за рахунок міського бюджету.

Про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у Facebook.

«В умовах пандемії нам необхідно врахувати реалії та виклики з метою створення безпечних умов перебування учнів, вихованців та студентів у закладах освіти Києва. Тому усім без винятку працівникам освітніх закладів столиці буде забезпечено таку можливість за рахунок бюджету міста. Усе частіше поширюється інформація про те, що вчителі мають робити це за власний кошт. Ще раз хочу наголосити, що медичну перевірку вчителі проходитимуть за кошти міста. Це питання на моєму особистому контролі», – зазначив Мондриївський.

За його словами, профільний департамент та районні адміністрації вже працюють над тим, аби визначити кількість освітян, яким необхідно пройти медичний огляд