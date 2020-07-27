На Повітрофлотському шляхопроводі розбирають ділянку проїжджої частини

Протиаварійні роботи на Повітрофлотському шляхопроводі тривають із 19 червня.

Як повідомили у КК "Київавтодор", за цей час встановлено тимчасові опорні конструкції, а також змонтовані криті галереї на тротуарах у зонах проведення робіт.

"Наразі на споруді працівники КП "Київавтошляхміст" розбирають ділянку проїжджої частини і тротуару у напрямку вулиці Чорновола. Зокрема, знімають асфальтове покриття і демонтують частину монолітної плити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що демонтаж елементів споруди потрібен, щоб замінити дефектну балку.

Такі ж роботи виконають і на частині шляхопроводу у напрямку Повітрофлотського проспекту.

Триватимуть протиаварійні роботи до кінця вересня.